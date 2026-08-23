"Ma che caz.. hai fatto?". Erling Haaland dà un taglio al passato per iniziare la stagione con il Manchester City e sceglie un nuovo taglio di capelli. Una svolta drastica: addio alla chioma fluente 'vichinga', rimpiazzata da un taglio 'a spazzola' che desta qualche perplessità. Il centravanti norvegese chiede un parere equilibrato ai suoi contatti illustri. Prima una videochiamata con Pep Guardiola, ex manager del City, poi una chiacchierata con Zlatan Ibrahimovic. Le risposte, in entrambi i casi, denotano un certo 'scetticismo' sulla soluzione individuata. "Non ci credo... Sei fortunato ad avere i capelli...", dice Guardiola. "Va bene, se non ti piacciono così... ricresceranno...", aggiunge il tecnico catalano. Jack Grealish, compagno di Haaland con la maglia dei citizens, non approva: "Sembra che tu abbia 10 anni...".

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland decided to Facetime Pep Guardiola to show the new haircut, who gave a priceless reaction! 😂pic.twitter.com/5yYdwGa0hU — AM7NEWS (@OfficialAM7News) August 23, 2026

Haaland sorride davanti ai commenti degli amici e deve sorbirsi anche le valutazioni di Ibrahimovic. "Che diavolo hai fatto? Che cazz. è questa roba?", chiede l'ex centravanti svedese che è costretto ad allargare l'immagine per avere un quadro più chiaro del disastro tricologico. "Hai perso una scommessa? Oddio, bloccami e cancella il mio numero... Mia moglie dice che sei pazzo", aggiunge Ibra.