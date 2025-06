Haier Show a San Siro con Diletta Leotta per lancio nuovi Smart Tv e partnership con Dazn

Grande Show a San Siro per il lancio da parte di Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici e protagonista di una crescita costante anche in Italia, della nuova gamma di Smart TV sul mercato italiano. I nuovi modelli sono disponibili in preordine dal 20 giugno sul sito di Haier e, successivamente, nei migliori negozi di elettronica. Con questo debutto, Haier sceglie di andare oltre l’innovazione tecnologica per offrire un’esperienza d’intrattenimento ancora più ambiziosa: completa, immersiva e memorabile. Un approccio che si concretizza nella partnership strategica con Dazn, leader nell’intrattenimento sportivo a livello globale, che prevede, da un lato, un’offerta speciale per chi acquisterà dal 1° luglio uno dei modelli di punta della gamma Haier -tra Oled, QD-MiniLed e Qled- con la possibilità di ricevere 12 mesi di abbonamento a Dazn Standard per vivere lo sport come mai prima d’ora. Dall’altro, l’accordo si amplia anche sul fronte media ed editoriale, con attivazioni in app che si accenderanno a partire dalla prossima stagione sportiva.

Il lancio è stato celebrato con la Extraordinary Champions Night, un evento esclusivo allo Stadio San Siro di Milano, trasformato per l’occasione in un tempio di design, innovazione e passione sportiva. A suggellare la partnership con Dazn, la partecipazione di Diletta Leotta, volto iconico della piattaforma leader nell'intrattenimento sportivo a livello globale e madrina d’eccezione della serata. Un debutto che rappresenta molto più di un semplice ampliamento dell’offerta: è una mossa strategica che rafforza la visione di Haier verso un ecosistema domestico sempre più connesso, personalizzabile e ad alte prestazioni.

"Siamo arrivati a San Siro con un percorso intenso. Tra due mesi comincia il campionato di calcio e per noi non sarà un campionato tradizionale, lo guarderemo da un nuovo punto di vista. Con i nuovi Smart Tv non vogliamo semplicemente introdurre un altro prodotto sul mercato, vogliamo cambiare le regole del gioco -ha dichiarato Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Europe-. Haier sceglie di distinguersi offrendo un valore tangibile, combinando le migliori tecnologie disponibili con un’esperienza unica. Grazie alla partnership con Dazn, offriamo ai nostri utenti emozioni autentiche e condivise, portando lo sport ed il calcio nelle loro case. È così che immaginiamo il futuro dell’intrattenimento domestico: connesso, coinvolgente e costruito intorno alle persone e alle loro passioni”.

Ampiezza di gamma e tecnologie di ultima generazione La nuova linea TV Haier si distingue per la varietà dell’offerta e l’integrazione delle tecnologie più avanzate. Al vertice troviamo gli Oled, con il modello C95, con neri perfetti, contrasto infinito e una visione impeccabile da ogni angolazione. Inoltre, la bassa emissione di luce blu, certificata TUV, contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo, anche durante visioni prolungate. Accanto agli OLED, i modelli QD-MiniLED M96, M95, M90, M80: migliaia di LED indipendenti offrono neri profondi e immagini brillanti, per prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione, anche in piena luce. Completano la gamma le soluzioni QLED e LED, perfette per chi cerca prestazioni elevate, design ricercato e un’interfaccia utente intuitiva e reattiva.