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Mondiali, Henry attacca il Var dopo Portogallo-Croazia: "Sta rovinando tutto"

L'ex attaccante francese ha parlato del gol annullato a Gvardiol

Thierry Henry e il gol annullato alla Croazia - X
Thierry Henry e il gol annullato alla Croazia - X
03 luglio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Thierry Henry attacca arbitro e Var dopo Portogallo-Croazia. L'arbitro dei sedicesimi di finale andati in scena nella notte italiana ai Mondiali 2026 ha annullato il pareggio croato di Gvardiol al 106', una decisione che ha fatto decisamente discutere e che ha provocato la furia dell'ex attaccante dell'Arsenal.

"Non capisco affatto quella decisione. Per me, l’arbitro e il Var hanno rovinato completamente quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più grandi di questa Coppa del Mondo. Non si può ribaltare un gol di quella portata a meno che le prove non siano assolutamente chiare", ha detto Henry in diretta su FoxSports, "ho rivisto il replay diverse volte, e ancora non vedo abbastanza per poterlo annullare con sicurezza. Se ci vuole così tanto tempo per tracciare linee e congelare i frame, allora non è evidente".

"L’arbitro ha permesso alla tecnologia di diventare la protagonista della partita. I tifosi non sono venuti a vedere il Var: sono venuti a vedere il calcio. La Croazia pensava di aver guadagnato il pareggio con coraggio e determinazione, solo per vederlo portato via da una decisione che dividerà le opinioni per anni", ha continuato Henry.

È" esattamente per questo che le persone stanno perdendo fiducia nel Var. Invece di correggere errori evidenti, sta prendendo decisioni microscopiche che nessuno nello stadio può capire. Non è questo che il calcio dovrebbe essere", ha concluso l'ex Nazionale francese, "provo pena per i giocatori croati perché momenti come questo ti restano impressi per sempre. Festeggi, credi di aver tenuto vivo il sogno del Mondiale e poi tutto viene cancellato in pochi secondi. Per me, l’arbitro e il VAR hanno sbagliato completamente".

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