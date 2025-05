Inaugurata RiminiWellness, in fiera e sulla riviera fino a domenica

Si è aperta oggi la 19/a edizione di RiminiWellness, l’appuntamento internazionale dedicato a fitness, benessere, sport e sana alimentazione firmato Italian Exhibition Group (IEG) con i saluti del presidente di IEG, Maurizio Ermeti, del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, del direttore generale Assosport Confindustria Manuela Viel, del direttore Ufficio Beni di Consumo ICE, Matteo Masini, del presidente Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell'atleta paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy. La manifestazione, che fino a domenica 1° giugno trasformerà la Fiera di Rimini e la Riviera nel palcoscenico globale della promozione dei sani stili di vita, ha iniziato ad accogliere l’energia del pubblico di appassionati, sportivi e professionisti di settore per quattro giorni all’insegna dell’innovazione per il benessere in movimento.

Nel suo saluto Maurizio Ermeti ha ricordato che “RiminiWellness è una manifestazione che continua a distinguersi per la capacità non solo di stare al passo coi tempi, ma di anticiparli. Quest’anno l’evento si presenta ancora più maturo dal punto di vista professionale, con contenuti di alto livello per l’intera filiera e la presenza di grandi brand internazionali. Ampio spazio è dedicato all’innovazione, grazie alla partecipazione di giovani realtà e progetti di ricerca. Con il claim “Face Your Shades”, vogliamo lanciare un messaggio chiaro: accogliere le proprie fragilità è il primo passo per superarle e vivere il benessere in modo autentico e libero da stereotipi”.

Jamil Sadegholvaad ha rilanciato: “RiminiWellness non è solo uno degli eventi di punta del calendario fieristico nazionale, ma rappresenta anche l'avvio di un programma coerente con l’identità di Rimini come città del benessere e degli stili di vita sani. La manifestazione si estende oltre i padiglioni fieristici con oltre 200 eventi di RiminiWellness OFF che coinvolgono tutta la città, dal Parco del Mare al nuovo lungomare, fino alla Piazza sull’Acqua: un riflesso, anche strutturale, di come la città sia ormai un punto di riferimento per chi cerca salute, movimento e qualità della vita”.

Manuela Viel ha ricordato: “Abbiamo sempre creduto in questa fiera e siamo onorati di essere partner di RiminiWellness, un evento che ha saputo gestire con attenzione due anime fondamentali: un B2B sempre più internazionale e un B2C meraviglioso in cui le aziende possono analizzare il consumatore, farlo vivere, recepire messaggi. Le sfide del mondo imprenditoriale sono molteplici: si comincia a parlare in maniera molto attenta di sostenibilità, si affronta il tema dell’internazionalizzazione e si valorizza l’incremento della pratica sportiva, dimostrazione che vogliamo essere una popolazione attiva e che sa fare sport”.

Matteo Masini, ha precisato: “La dimensione globale di RiminiWellness è sostenuta da un’opera di promozione dell’incoming di delegazioni estere. La nostra presenza si consolida attraverso l’organizzazione di un'importante missione internazionale, grazie alla quale accoglieremo delegati provenienti da Europa, Asia, Medio Oriente e Stati Uniti, selezionati con il supporto della rete ICE nel mondo per un evento che mette in risalto l’eccellenza italiana e consolida la presenza del Made in Italy nel contesto internazionale del wellness”.

Michele de Pascale ha spiegato come RiminiWellness sia “l’espressione concreta della visione regionale di benessere, sviluppo e coesione sociale. La nostra Sport Valley è un modello riconosciuto, dove lo sport è parte integrante della cultura e dell’identità regionale, un vero strumento di crescita, inclusione e prevenzione. Siamo convinti che promuovere stili di vita sani non significhi solo migliorare la salute individuale, ma rafforzare l’intera comunità. Per questo la promozione del movimento, del benessere e della socialità è una leva fondamentale delle nostre politiche sanitarie e sociali, perché salute significa prima di tutto prevenzione”.

In collegamento video è arrivato anche il saluto di Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità, che ha precisato: “mi piace portare i saluti a questo evento perché soprattutto per le persone con disabilità o con una patologia degenerativa rara è importantissimo poter perseguire il proprio benessere anche attraverso le attività e gli strumenti dedicati al wellness, attraverso lo sport e l’attività fisica con consigli e programmi su misura”.

Rigivan Ganeshamoorthy, atleta paralimpico che si è aggiudicato il primo oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ne è la miglior conferma: “Non è una medaglia a rendere lo sport inclusivo, ma l’inclusività è il vero valore dello sport. Dietro a questo premio c’è il mio passato, la fatica e la sofferenza che ho vissuto. È una medaglia d’oro, ma il valore d’oro più prezioso sono le persone che mi sono state vicino, coloro che mi hanno reso così forte in una società che ti chiede di essere forte”.

RiminiWellness 2025 – sei grandi aree tematiche, distribuite su 30 padiglioni, con oltre 350 brand coinvolti e più di 2.000 ore di attività fisica - offre un programma ampio e trasversale. E con RiminiWellness OFF si estende oltre i confini del quartiere fieristico, coinvolgendo l’intera Riviera e il tessuto urbano in un palinsesto di appuntamenti diffuso che porta benessere e movimento nel cuore della città. Nel pomeriggio prende il via il primo Forum Sport e Sostenibilità, anticipato dal consueto appuntamento sugli Stati generali del Fitness e del Wellness. A metà pomeriggio verranno resi noti i risultati dell’indagine condotta dal Sole 24 Ore in collaborazione con RiminiWellness su “Wellness, la classifica delle province Italiane”.