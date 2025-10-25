circle x black
De Bruyne segna ma si fa male: cos'è successo in Napoli-Inter

Il centrocampista azzurro ha segnato il rigore dell'1-0

L'infortunio di De Bruyne - Afp
25 ottobre 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
Infortunio per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli si è fatto male oggi, sabato 25 ottobre, durante il primo tempo della sfida del Maradona contro l'Inter, valida per l'ottava giornata di Serie A. L'azzurro, arrivato in estate dopo essersi svincolato dal Manchester City, ha calciato il rigore del vantaggio partenopeo, per poi toccarsi la coscia destra.

Dopo aver calciato infatti, trasformando perfettamente il calcio di rigore al 31', De Bruyne ha subito fatto segno alla panchina di essersi fatto male, toccandosi ripetutamente la parte posteriore della coscia destra. Al suo posto è entrato, al minuto 32, Piotr Zielinski, grande ex dell'incontro. Da monitorare quindi le sue condizioni. Il problema però sembra serio e preoccupa Conte, con il giocatore che è stato aiutato a uscire dal campo dai membri dello staff medico del Napoli.

napoli inter de bruyne infortunio de bruyne
