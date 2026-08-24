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Roma, infortunio per Koné? Problema fisico contro Fiorentina

Il centrocampista giallorosso sostituito da Pisilli nel finale

Manu Koné - Ipa/Fotogramma
Manu Koné - Ipa/Fotogramma
24 agosto 2026 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Manu Koné? Il centrocampista della Roma è uscito per un problema fisico durante la partita contro la Fiorentina, valida per la prima giornata di Serie A. Koné, che ha saltato parte della preparazione dopo essersi aggregato in ritardo ai compagni a causa del Mondiale giocato con la Francia, ha chiesto il cambio al 75', facendo preoccupare Gasperini.

Il gesto di Koné è arrivato dopo l'ennesimo scatto a inseguire il pallone, dopo cui il francese si è fermato facendo ampi cenni alla propria panchina e chiamando il cambio. Proprio quello scatto ha fatto infuriare il tecnico giallorosso, conscio della fragilità fisica del suo mediano, e che ha giudicato quello scatto non necessario.

Dopo qualche minuto ancora in campo, Koné è stato sostituito da Pisilli al 79', uscendo tra gli applausi dell'Olimpico. Da valutare quindi le sue condizioni, che non sembrano però preoccupare Gasperini.

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manu kone manu kone infortunio roma fiorentina roma come sta manu kone
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