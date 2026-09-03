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Juventus, Thuram si è operato: come sta e quando torna in campo

Il centrocampista bianconero sarà costretto a restare ai box per diversi mesi

Khephren Thuram - Ipa/Fotogramma
Khephren Thuram - Ipa/Fotogramma
03 settembre 2026 | 12.01
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie in casa Juventus. Oggi, giovedì 3 settembre, Khephren Thuram è stato operato dopo l'infortunio rimediato al ginocchio destro, con l'intervento, fa sapere il club bianconero, che è perfettamente riuscito, ma con il giocatore che dovrà restare fuori dal campo per diversi mesi.

A comunicarlo è stata la stessa Juventus: "Questa mattina Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo", si legge nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club.

Thuram però non è l'unico giocatore della Juve alle prese con un infortunio: "In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra".

Quando torna Thuram

Il rientro di Khephren Thuram è previsto per l'inizio del 2027. L'operazione chirurgica richiederà un lungo recupero al centrocampista francese, che dovrà restare quindi ai box per almeno quattro mesi. Spalletti spera quindi di avere di nuovo in campo Thuram per il girone di ritorno.

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