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Roma, ansia Wesley: infortunio con il Brasile

L'esterno giallorosso si è fermato durante l'amichevole con la Francia

Wesley - Ipa/Fotogramma
Wesley - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 02.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Wesley. L'esterno della Roma si è fermato durante l'amichevole tra Brasile e Francia, vinta per 2-1 dalla Nazionale di Deschamps, riportando un problema fisico nel secondo tempo della sfida. Al 71' l'esterno giallorosso è stato sostituito da Ancelotti, che ha inserito al suo posto l'ex romanista Ibanez.

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Wesley ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro del Brasile, saltando così la seconda amichevole contro la Croazia, e facendo immediato rientro a Trigoria. La Nazionale verdeoro ha rilasciato un bollettino medico comunicando che l'esterno della Roma ha accusato un dolore alla parte posteriore della coscia destra ed è stato sottoposto a esami di diagnostica per immagini che hanno confermato una lesione muscolare".

In attesa di ulteriori esami a Trigoria, è difficile immaginare Wesley in campo per la ripresa del campionato, quando la Roma volerà a Milano per sfidare l'Inter il prossimo 5 aprile. In dubbio la sua convocazione anche per le successive sfide casalinghe di Serie A contro Pisa e Atalanta.

Riproduzione riservata
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