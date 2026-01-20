circle x black
Champions League, oggi Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla

A San Siro va in scena il big match della settima giornata della fase campionato

Lautaro e Thuram - Fotogramma/IPA
Lautaro e Thuram - Fotogramma/IPA
20 gennaio 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione.Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Inter-Arsenal, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Arsenal, in campo stasera alle 21:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Arsenal (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

Inter-Arsenal, dove vederla

La partita di Champions tra Inter e Arsenal è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW.

