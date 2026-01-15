circle x black
Cerca nel sito
 

News to go

In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile

L'opzione riguarda solo una ristretta cerchia di lavoratori

15 gennaio 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per andare in pensione nel 2026, stando a quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, bisogna aver compiuto almeno 67 anni, nel caso di pensione di vecchiaia, oppure avere almeno 42 anni e 10 mesi di contributi versati (42 anni e 9 mesi per le donne), indipendentemente dall’età anagrafica, a cui vanno aggiunti tre mesi di attesa per la cosiddetta finestra mobile. Ma è possibile anche andare in pensione a 64 anni, un'opzione che riguarda per solo una ristretta cerchia di lavoratori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pensione 67 anni pensione 2026 67 anni pensione 2026 pensione 64 anni pensioni news
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza