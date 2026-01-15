In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile

Per andare in pensione nel 2026, stando a quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, bisogna aver compiuto almeno 67 anni, nel caso di pensione di vecchiaia, oppure avere almeno 42 anni e 10 mesi di contributi versati (42 anni e 9 mesi per le donne), indipendentemente dall’età anagrafica, a cui vanno aggiunti tre mesi di attesa per la cosiddetta finestra mobile. Ma è possibile anche andare in pensione a 64 anni, un'opzione che riguarda per solo una ristretta cerchia di lavoratori.