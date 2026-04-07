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L'Iran ci riprova: "Partite in Messico o non andremo al Mondiale". L'Italia spera nel ripescaggio

Il ministro per lo Sport iraniano Ahmad Donyamali è tornato sul tema: "Secondo le normative Fifa, il Paese interessato deve garantire la sicurezza"

Calafiori - Fotogramma/IPA
Calafiori - Fotogramma/IPA
07 aprile 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Iran vuole andare ai Mondiali 2026 ma vuole cambiare le sedi delle partite. La nazionale asiatica dovrebbe giocare tutte le gare della prima fase negli Stati Uniti: 2 match a Los Angeles e uno a Seattle. Uno scenario complicato, considerata la guerra in corso contro gli Usa. "La richiesta di spostare le nostre partite in Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Terremo comunque la squadra pronta per la Coppa del Mondo, anche se la decisione finale spetterà al nostro governo. Le dichiarazioni di Trump sono molto contraddittorie e incoerenti", dice il ministro per lo Sport dell'Iran Ahmad Donyamali tornando - in un'intervista all'agenzia turca Anadolu - sul tema della possibile assenza della nazionale iraniana alla prossima World Cup.

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Donyamali ha spiegato: "Secondo le normative Fifa, la sicurezza deve essere garantita dal Paese interessato. I Mondiali sono in programma a breve e queste garanzie sono tutt'altro che scontate. La probabilità che l'Iran partecipi alle partite dei Mondiali negli Stati Uniti, in queste circostanze, è molto bassa. Se le necessarie garanzie di sicurezza venissero fornite, sarà il nostro governo a prendere la decisione sulla partecipazione ai Mondiali".

Italia ripescata se Iran non va al Mondiale?

Cosa succederebbe se l'Iran disertasse i Mondiali? L'Italia può essere ripescata? La decisione finale potrebbe essere adottata direttamente dalla Fifa che, sulla base dell'articolo 6.7 del regolamento, può scegliere il sostituto "a propria esclusiva discrezione". La posizione nel ranking dell'Italia, 12esima, potrebbe quindi agevolare gli azzurri, ma al momento sembra una possibilità lontana.

Il motivo? L'eventuale vuoto lasciato dall'Iran, con ogni probabilità, verrebbe colmato da una selezione asiatica. L'Iraq si è qualificato superando il playff contro la Bolivia e si è guadagnato da solo il biglietto per i Mondiali. Il ripescaggio premierebbe quindi in questo caso gli Emirati Arabi Uniti, proprio dall'Iraq nel cammino verso la fase finale.

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Iran Mondiale Iran Mondiali Italia ripescaggio Italia Mondiali
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