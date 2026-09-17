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Europei pallavolo, oggi Italia-Slovenia: orario e dove vederla in chiaro

Quinto impegno per gli azzurri nella rassegna continentale dopo i successi su Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca

De Giorgi e Bottolo - IPA
De Giorgi e Bottolo - IPA
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17 settembre 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quinto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, giovedì 17 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Slovenia a Modena. L'Italvolley ha vinto tutte e quattro le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca ed è già qualificata agli ottavi di finale. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.

Italia-Slovenia, orario

La partita tra Italia e Slovenia, quinto impegno degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, giovedì 17 settembre, alle 21:05 a Modena.

Italia-Slovenia, dove vederla

Italia-Slovenia e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

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Italia Slovenia Italai Slovenia Europei pallavolo
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