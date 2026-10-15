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Tennis, stangata dell'Itia per Stefan Milicevic: squalificato fino al 2050

Contestate al 29enne manipolazioni di incontri e tentativi di coinvolgere altri professionisti in una rete corruttiva tra il 2022 e il 2024.

Campo da tennis - Ipa
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15 ottobre 2026 | 18.59
Alberto Tomasi
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Una sanzione pesantissima scuote il mondo del tennis. L’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha squalificato per 24 anni il serbo Stefan Milicevic, imponendogli anche una multa di 70mila dollari per gravi violazioni delle norme anticorruzione. Il provvedimento, entrato in vigore il 9 ottobre 2026, resterà valido fino all’8 ottobre 2050. Al giocatore sarà vietato partecipare o assistere a qualsiasi evento organizzato o autorizzato dall’Itia, dall’Atp, dalla Wta, dai tornei del Grande Slam e dalle federazioni nazionali.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, Milicevic, 29 anni, è stato accusato di aver manipolato sei incontri, cinque dei quali disputati personalmente, e di aver tentato di combinare altri sei match tra il 2022 e il 2024. Le contestazioni comprendono anche il presunto reclutamento, o tentativo di reclutamento, di diversi professionisti per inserirli in una rete finalizzata alla manipolazione delle partite. Il 24 settembre 2026, al termine dell’indagine, al tennista è stata notificata una contestazione per grave violazione del regolamento. Milicevic non ha presentato alcuna risposta e, in conformità alle norme disciplinari dell’Itia, è scattata la sanzione prevista. Il serbo aveva raggiunto il suo miglior piazzamento in singolare nell’agosto 2014, arrivando al numero 1338 del ranking mondiale. La lunga esclusione rappresenta una delle misure disciplinari più severe nell’ambito della lotta alla corruzione nel tennis.

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itia atp milicevic squalifica record
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