L'Atp di Pechino accoglie Sinner con... una carota - Video

Il numero due del ranking mondiale è stato accolto al Tennis Center della città con un omaggio particolare

Jannik Sinner - X
Jannik Sinner - X
25 settembre 2025 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner oggi giovedì 25 settembre debutterà a Pechino nell'Atp 500 cinese. Il numero 2 del ranking Atp giocherà nel primo turno del torneo contro il croato Marin Cilic, per dare il via al rush finale della stagione nel tentativo di un nuovo sorpasso a Carlos Alcaraz. In questi giorni, in città è Sinner-mania. Tantissimi tifosi sono sempre agli allenamenti di Jannik, estasiati dalle sue giocate. Nelle ultime ore, a fare il giro dei social è però la speciale accoglienza riservata al fuoriclasse azzurro dagli organizzatori del torneo.

Sinner è arrivato all'International Tennis Center di Pechino tra i sorrisi. E dopo una passerella l'organizzazione gli ha regalato... una carota-peluche. Un simpatico modo per omaggiare il numero 2 del ranking Atp, il grande favorito per la vittoria del torneo.

Jannik Sinner Sinner Sinner carota Sinner Pechino
