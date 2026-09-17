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Europa League, oggi Juventus-Nec: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio casalingo per i bianconeri nella seconda competizione europea per club

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
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17 settembre 2026 | 06.58
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Esordio per la Juventus in questa edizione dell'Europa League. Oggi, giovedì 17 settembre, la squadra bianconera affronta il Nec - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium nella prima giornata della seconda competizione europea per club. I bianconeri arrivano al match a 4 giorni dalla sconfitta per 3-2 subita al Mapei Stadium di Reggio Emilia, battuti anche gli olandesi per 3-0 dal Cambuur in Eredivisie.

Juventus-Nec, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Nec è in programma oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; F.Conceição, Nico González, Alajbegovic; Woltemade. Al. Spalletti.juve

NEC NIJMEGEN (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Schreuder.

Juventus-Nec, dove vederla in tv

La sfida di Europa League tra Juventus e Nec sarà trasmessa in diretta tv da Sky tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), Timvision Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e in streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a SkyGo e NOW, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

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europa league juventus nec dove vedere juve nec orario juve nec
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