Big match in Serie A. Oggi, domenica 18 ottobre, allo Stadium si gioca Juventus-Lazio. I bianconeri, reduci dal successo in rimonta in Europa League contro il Celta Vigo (1-2), vanno a caccia di punti pesanti in ottica Champions contro i biancocelesti. A Torino la squadra di Gattuso, al momento terza in classifica a 16 punti (dopo i successi di ieri di Inter e Roma), è chiamata a dare continuità agli ottimi risultati di inizio campionato con un test importante e che potrebbe dare segnali sulle reali ambizioni della stagione.