Karen Khachanov attacca Nick Kyrgios e 'difende' Jannik Sinner. Il tennista russo, che ha superato il primo turno degli US Open 2026 battendo l'argentino Roman Andres Burruchaga, ha parlato della positività alla cocaina dell'australiano, riscontrata durante un controllo antidoping all'Atp di Maiorca.

Una notizia che ha fatto rumore soprattutto considerata la crociata intrapresa negli scorsi anni da Kyrgios contro Sinner per il caso Clostebol: "Lui è qualcuno che attira sempre su di sé tutta la negatività e tutta l'attenzione. Anche quando non giocava, amava costantemente andare a caccia di qualcuno, scrivere qualcosa... su Twitter o altrove", ha detto Khachanov a First&Red.

"Ora invece tutto gli si sta rivoltando contro... che si può dire? Ognuno raccoglie quello che semina", ha continuato, tirando in ballo proprio il caso Sinner, "non sono sorpreso. L'anno scorso, scriveva di Sinner: 'Non gioco in doppio con chi assume prodotti dopanti.' Ora invece quelle parole si stanno rivoltando contro".