Kyrgios: "Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre"

Il tennista australiano ha reso chiare le sue priorità

Nick Kyrgios
Nick Kyrgios - Ipa/Fotogramma
26 gennaio 2026 | 04.38
Redazione Adnkronos
Nick Kyrgios trova sempre il modo di far parlare di sé. Il tennista australiano, eliminato dal doppio degli Australian Open 2026 dopo non aver nemmeno preso parte al tabellone principale, ha reso chiare le sue priorità in questa ultime fase, ormai calante, della propria carriera: "Io voglio solo fare più soldi possibili, questa è la mia motivazione".

"Quindi partecipo a eventi che mettono in palio cifre a sei zeri, non ha senso per me puntare a 250, giocare cinque partite e guadagnare solo quello che potrei guadagnare in un giorno", ha spiegato Kyrgios a Code Sports, "non ha semplicemente senso per me. Penso di essere un'attrazione più grande della maggior parte dei tennisti, anche tra i primi 10, quindi conosco il mio valore e i miei piani".

Il campo, insomma, ormai conta fino a un certo punto: "Non ho più niente da dimostrare. Ho battuto tutti i più grandi giocatori della storia e ho vinto tanti titoli. Quando gioco ho ogni singola persona nel palmo della mia mano. È come se li stessi orchestrando, è una sensazione incredibile", ha concluso Kyrgios.

