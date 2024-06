La Juve rientra nell'Eca, l'associazione dei club europei, dopo la rottura e l'addio successivi al varo del progetto Superlega nel 2021. Dopo la frattura che si è consumata durante la fine della presidenza di Andrea Agnelli, il club bianconera - guidato ora da una nuova dirigenza espressione di John Elkann - sembra ricucire i rapporti con l'associazione- "Inizio l'incontro con una notizia molto significativa: dopo aver avuto recentemente diversi incontri con il management e la proprietà, sono lieto di riferire che la Juventus ha chiesto il rientro nell'Eca, che sarà formalizzato a breve", le parole del presidente del Psg e dell'Eca, Nasser Al Khelaifi, annunciando la richiesta del club bianconero.

"La porta dell’Eca è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate, siamo lieti che la Juventus si unisca alla famiglia del calcio europeo", aggiunge Al Khelaifi alla riunione dell'associazione dei club europei a Londra in vista della finale di Champions League fra Borussia Dortmund e Real Madrid.

La Juve formalmente non ha abbandonato il progetto Superlega - condotto in primissima fila dal Real Madrid di Florentino Perez e dal Barcellona - ora affidato alla società A22. Il nuovo corso della Juventus, però, è caratterizzato dalla ripresa del dialogo con le istituzioni calcistiche europee. Lo scorso anno, sono stati riattivati i canali con la Uefa in un periodo tormentato per la società torinese, al centro di procedimenti legati al bilancio e alla fine esclusa dalle competizioni continentali per la stagione 2023-2024. Ora, si riannoda il filo con l'Eca, al termine di un'annata che ha riportato la Juve tra i club di Champions League.