La Lazio con la presentazione di Sarri avvia una nuova fase di comunicazione

La presentazione del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha segnato una svolta nella comunicazione sportiva italiana, diventando un vero e proprio case study di innovazione nel panorama calcistico, con oltre 55.000 contatti registrati tra sito ufficiale e app mobile, come riportato da primaonline. La presentazione è stata interamente curata dal team comunicazione della S.S. Lazio e ha segnato una svolta a 360° rispetto alla precedente programmazione che prevedeva l’evento il 10 giugno e “non aperto al pubblico né alla stampa in presenza”.

Pensata come un format editoriale originale, la presentazione ha offerto un’esperienza immersiva e integrata. Regia proprietaria, scenografia multimediale, diretta streaming sulle piattaforme ufficiali: ogni aspetto è stato progettato per trasformare l’annuncio del nuovo tecnico in un momento narrativo coinvolgente, capace di coniugare informazione e spettacolo, identità e autorevolezza. Al centro del progetto -guidato da Emanuele Floridi responsabile della Strategia ed organizzazione della Comunicazione della Lazio- una scelta stilistica precisa: adottare un linguaggio contemporaneo, in grado di unire tono istituzionale e dimensione personale. Il racconto, diretto ma curato nei dettagli, ha restituito al pubblico l’autenticità di Maurizio Sarri e la visione strategica del Club.