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Era commesso al McDonald's, 50 anni dopo... apre sei ristoranti

Un uomo è riuscito a fare carriera nel sud di Londra

McDonald's - Afp
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08 settembre 2026 | 16.33
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Da commesso al McDonald's a... proprietario di sei ristoranti. Cinquant'anni di lavoro che, alla fine, sono stati ricompensati. Nel Regno Unito un uomo ha iniziato a lavorare nella celebre catena di fast food quando era appena un adolescente, nel 1976, accettando un contratto part-time a Catford, vicino Londra, ma con lo spiccato desiderio di fare carriera.

Come riportato da MyLondon, Terry Eagle fu promosso quattro anni dopo, a 19 anni, diventando responsabile e fece poi domanda per diventare socio, aprendo così il suo primo McDonald's a Camberwell. Ora l'uomo possiede e gestisce ben sei ristoranti della catena di fast food, tutti nel sud di Londra: "Sono davvero orgoglioso di festeggiare 50 anni con McDonald's", ha dichiarato Eagle, ora 65enne, "iniziando come membro dello staff, non avrei mai potuto immaginare il percorso che mi aspettava. Per me, il business è sempre stato più di una questione di semplici numeri: si tratta di persone".

Eagle ha sfruttato il suo successo anche per aiutare gli altri, stringendo una partnership con l'organizzazione benefica Spiral, che vuole aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, riuscendo a raccogliere oltre 200mila sterline e donando ogni anno alberi di Natale e giocattoli alle famiglie più in difficoltà: "Aiutare la mia squadra a crescere, sostenere incredibili iniziative per i giovani, dare qualcosa in cambio alla comunità locale è ciò che mi motiva davvero ogni giorno", ha detto Eagle.

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