La corsa Champions League entra nel vivo. Oggi, sabato 10 maggio, si gioca Lazio-Juve. I biancocelesti ospitano all'Olimpico la squadra dell'ex tecnico Igor Tudor: i bianconeri sono al momento quarti insieme alla Roma a proprio alla Lazio a quota 63 punti. A tre giornate dalla fine del campionato, sarà una sfida decisiva per definire le gerarchie in ottica quarto posto, ultimo slot disponibile per la partecipazione alla massima competizione europea.

Lazio-Juve, orario e probabili formazioni

La Lazio dovrà fare a meno di Tavares, sulla corsia di sinistra ci sarà Pellegrini. Davanti, Dia è invece favorito su Pedro. Dall'altra parte, Tudor dovrebbe puntare su un attacco composto dal trio Conceicao-Kolo Muani-Gonzalez.

Ecco le probabili fomazioni di Lazio-Juventus, in campo oggi alle 18:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. All. Tudor.

Lazio-Juve, dove vederla

Lazio-Juve, big match della 36esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile anche al canale 214. La partità sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Dazn.