Cancellati i record della nuotatrice transgender, obiettivo centrato per Donald Trump. L'università della Pennsylvania ha cancellato i primati stabiliti da Lia Thomas e ha reso noto che si scuserà con le atlete "penalizzate" dalla presenza di Thomas in particolare nelle competizioni femminili di 100, 200 e 400 stile libero. La decisione del college chiude il caso legato alle prestazioni dell'atleta, che nel 2022 divenne la prima transgender a conquistare un titolo Ncaa. Il Dipartimento dell'Istruzione aveva avviato un'indagine sulla vicenda, determinando che la condotta dell'università ha violato i diritti civili delle altre atlete. Trump, sin dall'inizio del secondo mandato di presidente, ha definito indispensabile l'esclusione di atlete transgender dalle competizioni femminili.

Il college, secondo l'intesa raggiunta con il Dipartimento, ha accettato di ripristinare i record delle atlete battute da Thomas, di restituire i titoli alle nuotatrici e di inviare una lettera di scuse a ciascuna atleta. Nell'ambito dell'accordo, l'università chiarisce che - pur avendo agito secondo le regole in vigore tra il 2021 e il 2022 - d'ora in poi "non consentirà ai maschi di competere in programmi sportivi femminili" e definirà gli atleti "sulla base della biologia".