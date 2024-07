Lorenzo Musetti: dalla coppa Davis, alla semifinale a Wimbledon - Ascolta

Sfiderà l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon, dopo aver battuto ai quarti l’americano Taylor Fritz in un’emozionante partita al quinto set. Lorenzo Musetti è uno dei talenti emergenti più promettenti del tennis azzurro dopo l'uscita di scena nei quarti a Wimbledon di Jiannik Sinner, eliminato in cinque set da Daniil Medvedev. L'altoatesino ha preferito infatti fermarsi per recuperare, assecondando il consiglio dei medici e decidendo di rinunciare al torneo Atp 250 di Bastad in programma la prossima settimana. Sarà dunque ora Musetti a confrontarsi con Djokovic per un’impresa storica.