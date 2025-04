L'Inter punta Luis Henrique. La società nerazzurra, in corsa ancora su tre fronti e reduce dalla bella vittoria dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League, si sta già muovendo in vista del prossimo calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino il giovane esterno del Marsiglia.

Proprio del brasiliano ha parlato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "È un buon giocatore, come ce ne sono tanti altri sui nostri taccuini. Ausilio e Baccin sono sempre molto attivi sul mercato come i nostri osservatori e al momento giusto si muoveranno. Per ora è ancora presto", ha detto ai microfoni SkySport. Ma chi è Luis Henrique?

Chi è Luis Henrique

Luis Henrique è un esterno offensivo brasiliano di 23 anni di proprietà del Marsiglia. In questa stagione si è affermato con De Zerbi come titolare fisso, raccogliendo 9 gol e 8 assist in 30 presenze stagionali tra campionato e coppa nazionale. In Francia arrivò nel 2020 dai brasiliani del Tres Passos per circa 8 milioni. Le difficoltà incontrate nella sua prima stagione in Europa hanno spinto i francesi a cederlo per un anno e mezzo in prestito al Botafogo.

Al suo rientro Henrique è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio, fino a esplodere definitivamente sotto la guida dell'ex allenatore di Sassuolo e Brighton, che lo apprezza anche per la sua duttilità. Luis ama giocare da esterno alto a destra, per rientrare dentro il campo e calciare con il sinistro, ma può giocare anche sulla fascia opposta o più arretrato come esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5, proprio come quello dell'Inter di Inzaghi.

Il costo del cartellino, alla luce dell'ottima stagione ancora in corso, si attesta al momento intorno ai 20 milioni di euro, ma nelle prossime settimane è destinato a salire.