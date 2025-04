Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e soprattutto Sassuolo, sta vivendo un periodo complicato a Marsiglia, nonostante il terzo posto in classifica a -1 dal Monaco secondo. Il ritorno in Champions League però non sembra essere sufficiente per garantire all'ex attaccante un futuro al Velodrome. Nelle ultime settimane infatti, secondo quanto riporta L'Equipe, si sarebbero incrinati i rapporti con lo spogliatoio, una frattura che oggi non sembra colmabile.

L'ammutinamento a Marsiglia

La sconfitta dello scorso weekend contro il Reims ha lasciato strascichi all'interno dello spogliatoio del Marsiglia. Secondo la ricostruzione del giornale francese, De Zerbi ha portato la squadra in ritiro, annullando i due giorni di riposo previsti. Una decisione che non è piaciuta alla squadra, che ha protestato duramente, tanto che l'ex allenatore del Brighton avrebbe detto: "oggi non vi alleno", lasciando la guida al resto dello staff.

Tra le tante discussioni avute con i giocatori, una delle più forti sarebbe stata con Pol Lirola. Il terzino, già allenato da De Zerbi ai tempi del Sassuolo, sarebbe stato sorpreso a ridere di gusto in mensa, un comportamento che non sarebbe piaciuto al suo allenatore: "Volete farmi fallire? Allora falliremo insieme. Nessuno nel club ti voleva la scorsa estate, soltanto io ho creduto in te. E tu mi ripaghi così?". Un clima, insomma, rovente, che fa presagire l'addio di De Zerbi al Marsiglia.

Futuro al Milan?

Tra le squadre interessate a Roberto De Zerbi c'è sicuramente il Milan. Il club rossonero ha aperto i casting per il nuovo allenatore, visto che la conferma di Conceicao appare sempre più lontana, e il tecnico del Marsiglia sembra essere il profilo più indicato per aprire un ciclo e più appetibile anche da un punto di vista economico. La filosofia 'giochista' di De Zerbi, unita agli ottimi risultati raggiunti prima con i neroverdi in Serie A e poi con il Brighton in Premier League, intrigano la dirigenza, ma meno i tifosi, che preferirebbero un nome di alto livello, come Allegri o Guardiola, per rilanciare il progetto rossonero.