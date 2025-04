Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri, ma anche il sogno Pep Guardiola. A otto giornate dal termine del campionato, la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione. In attesa di scoprire se la squadra di Conceicao riuscirà ad accedere alle coppe europee, con la Champions League che appare ormai un miraggio visto l'attuale nono posto in Serie A e il -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, a Milanello sono iniziate le riflessioni sul futuro.

Difficile, almeno al momento, immaginare una conferma di Conceicao, succeduto a Fonseca, che dopo la vittoria in Supercoppa italiana ha deluso in campionato ed è entrato in rotta con parte dello spogliatoio. Il portoghese inoltre sta vivendo un momento di forte contestazione, rivolta soprattutto alla società, da parte dei tifosi. Per salvare la stagione è rimasta la Coppa Italia, che garantirebbe ai rossoneri un posto in Europa League e il secondo trofeo stagionale.

La pista italiana: da De Zerbi ad Allegri

Per il nuovo corso la dirigenza rossonera, dopo due allenatori portoghesi, sembra intenzionata a esplorare la pista italiana. In queste ore si sta facendo largo il nome di Roberto De Zerbi. L'ex allenatore del Sassuolo, oggi al Marsiglia, è attualmente terzo in Ligue 1, a un solo punto dal secondo posto del Monaco, ma lontanissimo dal Psg, primo con 21 punti di vantaggio. La filosofia 'giochista' di De Zerbi, unita agli ottimi risultati raggiunti prima con i neroverdi in Serie A e poi con il Brighton in Premier League, intrigano la dirigenza, ma meno i tifosi, che preferirebbero un nome di alto livello per rilanciare il progetto rossonero.

Ecco perché, nei radar milanisti, c'è sempre Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juve, sul taccuino anche di Ranieri per la panchina della Roma, sarebbe pronto a tornare in rossonero, dopo aver già allenato il Milan dal 2010 al 2014 e vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Il sogno Guardiola

Nelle ultime ore però è un altro il nome che sta accendendo le fantasie dei tifosi: quello di Pep Guardiola. Il tecnico catalano è reduce da un'annata da incubo con il Manchester City, eliminato dal Real Madrid ai playoff di Champions League e quinto in Premier League. Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2027 firmato lo scorso novembre, Guardiola potrebbe lasciare già a fine stagione.

Le ultime indiscrezioni parlano di colloqui già avviati tra l'ex Barcellona e Fabio Paratici, in pole position per il ruolo di nuovo ds rossonero e in prima linea per provare a portare Guardiola a Milano.