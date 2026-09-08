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Napoli, operazione riuscita per McTominay: quando torna in campo

Il centrocampista scozzese è fermo a causa di una lieve aritmia benigna

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
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08 settembre 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando torna Scott McTominay? Il centrocampista del Napoli è fermo a causa di una lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane ed emersa dopo la partita contro il Como della seconda giornata di Serie A. Lo scozzese si è quindi sottoposto oggi, martedì 8 settembre, a un intervento al cuore, una correzione mediante ablazione, che è perfettamente riuscito.

"Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito", ha scritto il Napoli in un comunicato ufficiale, "McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".

McTominay salterà quindi sicuramente le prossime due partite del Napoli, rientrando con ogni probabilità dopo la sosta per le Nazionali.

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