circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, prime idee per il dopo-Allegri: per la panchina spunta Iraola

Il tecnico basco è uno dei nomi attenzionati dal club rossonero per la prossima stagione

Andoni Iraola - IPA
Andoni Iraola - IPA
25 maggio 2026 | 20.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, lunedì 25 maggio, il Milan ha esonerato Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club rossonero ragiona quindi già sul nome del possibile sostituto e dall'Inghilterra - come riporta Sky Sports Uk - rimbalza una notizia forte, secondo cui la società avrebbe contattato gli agenti di Andoni Iraola. Il tecnico basco ha appena conquistato con il Bournemouth una storica qualificazione in Europa League ed è seguito anche da Bayer Leverkusen e Crystal Palace.

CTA

Milan, chi è Andoni Iraola

Andoni Iraola è uno degli allenatori emergenti più apprezzati d’Europa, un nome destinato ad alimentare il mercato delle panchine. Con il suo stile aggressivo e verticale ha trasformato il Bournemouth in una delle sorprese della Premier League, portando le Cherries alla miglior stagione della loro storia: record di punti e qualificazione in Europa League.

Nato il 22 giugno 1982, il tecnico basco ha allenato in precedenza il Rayo Vallecano in Spagna e ha costruito nel tempo una squadra intensa e riconoscibile, capace di imporsi anche contro avversari più attrezzati e soprattutto di valorizzare i talenti. Un lavoro che lo ha consacrato come uno dei profili più attenzionati del calcio europeo. Curiosità? Fuori dal campo, Iraola coltiva una grande passione per il ciclismo. E prima di scegliere il calcio aveva anche immaginato un futuro da bibliotecario, visto che è un grande amante della letteratura.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Massimiliano Allegri Allegri Iraola Milan Milan Iraola
Vedi anche
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza