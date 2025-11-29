circle x black
Tocco di mano in area rossonera, proteste e Allegri espulso: caos nel finale di Milan-Lazio

Succede di tutto nel finale del big match della 13esima giornata di Serie A

L'espulsione di Allegri - Afp
29 novembre 2025 | 22.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos nel finale di Milan-Lazio. Succede di tutto nel recupero del big match di Serie A di oggi, sabato 29 novembre, tra rossoneri e biancocelesti: sul risultato di 1-0 Romagnoli colpisce con il destro sugli sviluppi di palla inattiva, Pavlovic respinge con il gomito. L'arbitro Collu lascia inizialmente giocare ma viene richiamato dal Var. Nel mezzo il direttore di gara deve fare i conti con le vibranti proteste di Massimilano Allegri, espulso.

Al monitor, l'on field review mostra il tocco di gomito del difensore del Milan, ma l'arbitro decide di non fischiare il calcio di rigore per un fallo in attacco di Marusic, reo di aver tenuto la maglia del giocatore rossonero. A nulla servono le proteste della Lazio, con Collu che fa riprendere il gioco con un calcio di punizione in favore dei rossoneri.

