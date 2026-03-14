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Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati

Tragedia nella notte a Montecorice, nel tratto di strada delle Ripe Rosse. Per i due giovani, originari di Capaccio Paestum, non c’è stato nulla da fare. L’auto, completamente distrutta, è stata individuata solo dopo diverse ore di ricerche in mare e via terra

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Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati
14 marzo 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse. I due fidanzati - lui 29 anni, lei 24, entrambi di Capaccio Paestum - sono stati sbalzati dall'auto durante la caduta nel dirupo e sono morti sul colpo.

Complesse le operazioni di recupero delle due salme, con le ricerche che erano state attivate via terra e via mare, con carabinieri, guardia costiera, manche Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore, i due corpi sono stati individuati e recuperati. Sul grave incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.

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