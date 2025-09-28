I rossoneri agganciano i campioni d'Italia, al primo posto anche i giallorossi
Il Milan batte 2-1 il Napoli nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica il Milan aggancia il Napoli e la Roma in vetta con 12 punti, uno in più della Juventus.
A decidere il match le reti nel primo tempo di Saelemaekers al 3' e Pulisic al 31'. Al 15' della ripresa Estupinan trattiene Di Lorenzo in area di rigore e Chiffi lo espelle assegnando il rigore agli azzurri che De Bruyne trasforma spiazzando Maignan.