Milan-Napoli 2-1, Allegri in vetta con azzurri e Roma

I rossoneri agganciano i campioni d'Italia, al primo posto anche i giallorossi

28 settembre 2025 | 22.55
Redazione Adnkronos
Il Milan batte 2-1 il Napoli nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica il Milan aggancia il Napoli e la Roma in vetta con 12 punti, uno in più della Juventus.

A decidere il match le reti nel primo tempo di Saelemaekers al 3' e Pulisic al 31'. Al 15' della ripresa Estupinan trattiene Di Lorenzo in area di rigore e Chiffi lo espelle assegnando il rigore agli azzurri che De Bruyne trasforma spiazzando Maignan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan napoli milan news napoli news
