Mondiali 2026, Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal per la finale, Bleus favoriti su Sisal.it ma la Roja cerca la terza vittoria consecutiva

Secondo molti sarà una finale anticipata tra due delle nazionali migliori al mondo, se non addirittura le più forti in assoluto. Francia e Spagna, martedì notte ad Arlington in Texas, si sfidano nella prima semifinale dei Mondiali 2026. Nonostante si siano incrociate in ben 38 occasioni, la sfida di domani sera sarà solo la seconda in una rassegna iridata: l’unico precedente, infatti, risale al 2006 quando i transalpini si imposero, in rimonta, per 3-1 sulle Furie Rosse. Gli esperti Sisal vedono la Francia favorita a 2,35 contro il 3,25 sia del pareggio che del successo della Spagna: Bleus avanti, a 1,67, anche per il passaggio turno, dato a 2,20 per Yamal e compagni. I ragazzi di Deschamps sono a caccia della terza finale consecutiva nel torneo, impresa finora riuscita solo a Germania Ovest e Brasile: i transalpini, però, devono fare molta attenzione perché gli ultimi due incontri, Europei e Nations League sempre in semifinale, hanno sorriso agli iberici. Gara dalle tante emozioni e dai tanti gol: un incontro con almeno 4 reti è offerto a 3,10. Attenzione anche a un possibile Ribaltone, come avvenuto nel match di 20 anni fa, dato a 7,25 mentre almeno un gol nel recupero del secondo tempo è ipotizzato a 4,50. Tante reti, tanto equilibrio che lo scenario di una sfida decisa ai calci di rigore è offerto a 6,00. Sia Deschamps che De la Fuente hanno a disposizione una rosa lunghissima e potrebbero dar fondo alla loro rosa: una sfida con almeno 9 sostituzione è scenario dato a 1,90.

Francia-Spagna sarà anche una sorta di Clásico in salsa americana: Kylian Mbappé e Lamine Yamal, infatti, sono i leader tecnici delle due formazioni. Devastante finora il capitano dei Blues, come dimostrano gli 8 gol e 3 assist finora distribuiti nel torneo; più in difficoltà, ma sempre determinante, il numero 10 del Barça che però potrebbe trovare lo spunto giusto nella gara più importante. Mbappé primo marcatore del match è offerto a 4,50 mentre Yamal che sfodera una prestazione con gol o assist è dato a 2,40. Occhio però anche a Michael Olise, assist a 3,25, e a Mikel Oyarzabal, nel tabellino dei marcatori a 3,00.