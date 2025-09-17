circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali atletica, Furlani oro nel salto in lungo

L'azzurro trionfa a Tokyo 2025

Mattia Furlani
Mattia Furlani
17 settembre 2025 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo maschile ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 oggi 17 settembre. L'azzurro, 20 anni, trionfa con la misura di 8.39 davanti al giamaicano Tajay Gayle (8.34) e al cinese Yuhao Shi (8.33). L'Italia conquista la quinta medaglia nella rassegna iridata giapponese, la prima d'oro. Furlani aggiunge un altro oro nel palmares dopo quello vinto ai Mondiali indoor 2025. Alle Olimpiadi di Parigi 2025, l'azzurro ha vinto il bronzo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali atletica mondiali tokyo 2025
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza