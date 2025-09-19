circle x black
Mondiali atletica, Dallavalle medaglia d'argento nel salto triplo

L'azzurro salta 17,64 e sale sul secondo gradino del podio al termine di una gara piena di colpi di scena

Andrea Dallavalle - Fotogramma/IPA
19 settembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Dallavalle medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica a Tokyo, oggi venerdì 19 settembre. L'azzurro trova un clamoroso ultimo salto in 17,64 e sale sul secondo gradino del podio, battuto soltanto da un enorme Pedro Pichardo. Il portoghese salta 17,91 anche lui all'ultimo tentativo e chiude con l'oro e la miglior prestazione stagionale, togliendola all'altro azzurro Andy Diaz, che ai Mondiali indoor di Nanchino aveva vinto l'oro in 17.80. Gara sfortunata per Andy, partito con grandi aspettative alla volta del Giappone, ma ancora alle prese con fastidi muscolari che hanno complicato l'avvicinamento alla gara clou della stagione.

Bronzo al cubano Lazaro Martinez (17,49). Quella di Dallavalle è la sesta medaglia italiana nella rassegna iridata giapponese (un oro, tre argenti e due bronzi).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Andrea Dallavalle Mondiali Tokyo Mondiali atletica salto triplo
