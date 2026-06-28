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Mondiali, oggi Sudafrica-Canada: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Al via la fase a eliminazione diretta della Coppa del mondo con il primo dei sedicesimi di finale

Jonathan David - Ipa/Fotogramma
Jonathan David - Ipa/Fotogramma
28 giugno 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via la fase a eliminazione diretta del mondiale 2026. Alle 21 di oggi 29 giugno al Sofi Stadium di Los Angeles, in campo Sudafrica e Canada. La nazionale del ct Hugo Broos si è classificata seconda nel gruppo A alle spalle del Messico, mentre quella del ct Jesse Marsch è arriva alle spalle della Svizzera nel girone B. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Sudafrica-Canada in tv in chiaro e streaming.

Sudafrica-Canada, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sudafrica-Canada, in campo stasera alle 21:

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. Ct: Hugo Broos.

CANADA 4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. Ct: Jesse Marsch.

Sudafrica-Canada, dove vederla in tv

La partita dei Mondiali 2026 tra Sudafrica e Canada sarà visibile in diretta su Rai 1 Dazn e in streaming su Raiplay e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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mondiali 2026 mondiali sudafrica canada
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