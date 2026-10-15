L'Italia vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre ai campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, in Cina. Gli azzurri si arrendono in finale alla Danimarca, che si conferma campione del mondo. Una gara in rincorsa per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Alessio Magagnotti e Francesco Lamon in ritardo fin dal primo giro e mai in grado di impensierire Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen che chiudono in 3'40''865 contro il 3'45''596. Per l'Italia è la prima medaglia in questa rassegna iridata. Dopo pochi minuti ne arriva un'altra nella stessa specialità e sempre d'argento. Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini cedono in finale alla Gran Bretagna. Le azzurre chiudono con il tempo di 4’09”967 contro il 4’04”610 delle formidabili Erin Boothman, Anna Morris, Millie Couzens, Josie Knight.