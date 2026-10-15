circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, doppio argento per l'Italia nell'inseguimento a squadre

Ganna e compagni si arrendono in finale alla Danimarca, le azzurre cedono alla Gran Bretagna

Il quartetto azzurro - Ipa
Il quartetto azzurro - Ipa
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 13.10
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Italia vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre ai campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, in Cina. Gli azzurri si arrendono in finale alla Danimarca, che si conferma campione del mondo. Una gara in rincorsa per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Alessio Magagnotti e Francesco Lamon in ritardo fin dal primo giro e mai in grado di impensierire Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen che chiudono in 3'40''865 contro il 3'45''596. Per l'Italia è la prima medaglia in questa rassegna iridata. Dopo pochi minuti ne arriva un'altra nella stessa specialità e sempre d'argento. Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini cedono in finale alla Gran Bretagna. Le azzurre chiudono con il tempo di 4’09”967 contro il 4’04”610 delle formidabili Erin Boothman, Anna Morris, Millie Couzens, Josie Knight.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali ciclismo su pista
Vedi anche
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza