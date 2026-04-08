Matteo Berrettini super nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, l'azzurro ha vinto contro Daniil Medvedev in poco meno di un'ora di gioco, con un clamoroso doppio bagel (6-0 6-0) senza storia. Match, di fatto, con poco da dire: il tennista romano ha dominato fin da subito. Dopo aver annullato due palle break nel primo game del primo set, Matteo ha annullato ogni iniziativa del russo, che non aveva mai subìto un punteggio così pesante in carriera.

Il match conta anche molto per le statistiche tra i due. Fin qui, il russo aveva vinto i 3 precedenti contro l'azzurro (tutti sul cemento outdoor).