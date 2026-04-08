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Montecarlo, Sinner si ritira dal torneo di doppio: cos'è successo

Il fuoriclasse azzurro non giocherà il match di giovedì 9 aprile in coppia con Bergs

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
08 aprile 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Come si legge sul sito dell'Atp, il fuoriclasse azzurro non scenderà in campo nel match di domani in coppia con Zizou Bergs contro Andreozzi e Guinard. Cos'è successo? Una semplice questione di scelte e di priorità: nella giornata di giovedì 9 aprile, sia Sinner che il tennista belga saranno impegnati nei rispettivi match degli ottavi di finale del torneo di singolare. Insomma, pianificazione e gestione delle energie.

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Domani, Sinner se la vedrà agli ottavi contro il ceco Machac per agguantare un posto ai quarti di finale. Una sfida che ha la priorità nell'agenda del numero 2.

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Jannik Sinner Sinner doppio Sinner Montecarlo Sinner ritiro doppio Montecarlo
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