Torna in campo il Napoli. Gli azzurri volano oggi, sabato 19 aprile, a Monza per sfidare i brianzoli nella 33esima giornata di Serie A. Conte vuole continuare la sua rincorsa scudetto, con l'Inter capolista distante solamente tre punti, mentre Nesta rincorre punti preziosi per alimentare le residue speranze salvezza.

Monza-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Monza e Napoli è in programma oggi, sabato 19 aprile, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Palacios, A. Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Urbanski, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari. All. Nesta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Monza-Napoli, dove vederla in tv

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.