Pecco Bagnaia cade nella Sprint del Gp di Malesia, Jorge Martin vince ed è ad un passo dal titolo MotoGp 2024. Lo spagnolo della Pramac trionfa davanti alla Ducati Gresini del connazionale Marc Marquez e compie un passo decisivo verso il trionfo.

Determinante la caduta di Bagnaia a Sepang: il campione del mondo, con la sua Ducati, finisce k.o. nel terzo giro e con ogni probabilità dice addio al terzo titolo iridato consecutivo. Martin vince e allunga in classifica generale: l'iberico ora ha 29 punti di vantaggio su Bagnaia e domani, nel Gp che chiude il weekend del Motomondiale, può laurearsi campione del mondo. Per riuscirci con una gara d'anticipo rispetto alla fine della stagione, deve conquistare 9 punti in più rispetto a Bagnaia.