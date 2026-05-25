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Mourinho al Real Madrid, scoppia il 'giallo': annuncio non arriva

Il tecnico portoghese era il nome forte di Florentino Perez per la panchina dei Blancos

José Mourinho - Ipa/Fotogramma
José Mourinho - Ipa/Fotogramma
25 maggio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Giallo' José Mourinho al Real Madrid. Oggi, lunedì 25 maggio, l'allenatore portoghese sarebbe dovuto essere annunciato come nuovo tecnico dei Blancos, sostituendo così Arbeloa, ma l'ufficialità è slittata. Al Bernabeu infatti sono in corso le elezioni del nuovo direttivo, che mettono in dubbio anche la posizione del presidente Sergio Perez.

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Secondo quanto riportato da Record infatti, si sta facendo largo il candidato Enrique Riquelme, nome forte in 'opposizione' a Perez per la presidenza del Real Madrid e che oggi ha aperto la sua sede elettorale proprio davanti al Bernabeu.

Senza Riquelme, Perez sarebbe stato rieletto senza problemi e così Mourinho sarebbe tornato a essere l'allenatore del Real Madrid, con l'annuncio che sarebbe arrivato oggi. Ora però lo Special One dovrà aspettare probabilmente fino al prossimo 7 giugno, quando arriveranno i risultati delle elezioni. In caso di vittoria di Riquelme la nomina di Mourinho potrebbe essere messa nuovamente in dubbio.

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