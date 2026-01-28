circle x black
Musetti, problema fisico contro Djokovic: si ritira dagli Australian Open

L'azzurro ha abbandonato il torneo dopo aver vinto i primi due set dei quarti di finale

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
28 gennaio 2026 | 07.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante i quarti di finale contro Novak Djokovic nello Slam di Melbourne. Succede tutto all'inizio del terzo set, con Musetti avanti due set. Durante il quarto game del terzo parziale, dopo un servizio, il numero 5 del mondo ha accusato un problema fisico alla gamba, subendo il break.

Immediato l'intervento del fisioterapista, con Musetti che si è preso un medical time out provando a recuperare da un problema sembrato grave fin da subito. Lorenzo è rientrato in campo, ma faticava a muoversi e Djokovic ha consolidato agevolmente il break, andando sul 3-1.

Prima del turno di battuta Musetti si è avvicinato al proprio angolo scuotendo la testa, visibilmente sconsolato, con l'allenatore Perlas che gli ha consigliato di fare quello che si sentiva. Pochi punti dopo, è arrivato il ritiro, con l'azzurro che ha quindi abbandonato il campo tra gli applausi della Rod Laver Arena.

"Non so cosa dire", dice il serbo nell'intervista post-partita. "Musetti era il giocatore migliore in campo, ero decisamente pronto ad andare a casa. E' stato sfortunatissimo, avrebbe dovuto vincere lui oggi", dice il 38enne di Belgrado. "Sono in semifinale, ma non dovevo vincere".

