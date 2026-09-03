Lorenzo Musetti torna in campo agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l'australiano Dane Sweeny - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Musetti arriva al match dopo aver battuto all'esordio il britannico Fery, superato in tre set, mentre Sweeny ha superato Moutet.

Musetti-Sweeny, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Sweeny è in programma oggi, giovedì 3 settembre, non prima delle 18.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di New York che sarà quindi il loro primo incrocio.

Musetti-Sweeny, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.