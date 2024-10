Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza per presentare il match con il Lecce

Il Napoli, nella nona giornata di Serie A, sarà impegnato in casa contro il Lecce: "Cercherò di mettere in campo la miglior formazione possibile, la formazione che penso sia quella giusta anche perché c'è una partita da disputare per continuare a fare risultato e questo è alla base di tutto Poi ho ancora domani per prendere le decisioni finali e stilare l'undici iniziale". Parola di Antonio Conte, tecnico del Napoli, vittorioso nell'ultimo turno contro l'Empoli intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i salentini.

"Lecce rappresenta le mie origini, dove tutto è iniziato e sono cresciuto. Lì ho fatto la trafila nel settore giovanile, l'esordio in A e poi il salto alla Juventus. Sarà sempre nel mio cuore. Poi c'è la partita e il Lecce sarà un avversario", ha continuato, "quello che chiedo sempre è di onorare la maglia, fare il massimo fino a fine stagione. Io non vado oltre e non voglio che la stampa o i media vadano oltre".

Una battuta anche su Kvaratskhelia, in trattativa per il rinnovo del contratto: "su questo famoso rinnovo è da un bel po’ che se ne parla. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Per entrare nei dettagli c’è il club, il direttore sportivo, parlano loro. Quello che posso dire, che chiedo, a Khvicha è che continui a fare quello che sta facendo. Lui è un professionista serio, esemplare. Deve essere concentrato su questa stagione. Mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate, che si possa trovare un accordo. Però so anche che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un accordo che soddisfi entrambi le parti".