Nel cantiere Napoli, capolista della Serie A, c'è "il cartello lavori in corso, non può essere altrimenti dopo soli tre mesi altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po' tutto il percorso che c'è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra". Lo dice il tecnico, Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa prima del match di domenica contro l'Empoli.

"Però c'è sicuramente la soddisfazione del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene, con un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare e questo è ciò che conta di più. Ho un gruppo disponibile, c'è voglia di fare questo percorso e nei momenti di difficoltà dovremo essere forti tutti, quando le cose vanno bene è molto più semplice per tutti, ma so bene che durante questo percorso ci saranno momenti in cui conterà essere forti di testa, di cuore, di persona. A me piace vivere la città e quando ti scoprono sotto il cappello e gli occhiali ti chiedono: 'Mister, ma lo scudetto?'. Ci vuole pazienza".

Non ci sarà Lobotka, infortunatosi in nazionale, e al suo posto esordirà dal primo minuto Gilmour, arrivato in estate dal Brighton: "Sappiamo di affrontare una squadra con valori, che il mio amico Roberto D’Aversa ha riempito dei suoi concetti e della sua bravura. Ci andiamo con Gilmour che per settimane mi ha messo in difficoltà e che adesso ha l’occasione di guidarci. Noi crediamo in lui"

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte