Napoli in ansia per Lobotka, le condizioni

Problema alla coscia per Stanislav Lobotka, uscito al minuto 83 della sfida di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan.

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte, che ora rischiano di perdere il regista per qualche settimana. Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio, sicuramente se ne saprà di più quando effettuerà gli esami del caso di rientro a Napoli.

Il centrocampista ha accusato un fastidio all'altezza del flessore, ha subito chiamato il cambio. I media locali parlano di un problema al flessore della coscia, le condizioni saranno chiaramente da valutare.



Dalle immagini post gara si evince che il giocatore è uscito sulle sue gambe, poi gli è stata applicata una fasciatura all’altezza della coscia sinistra dallo staff sanitario slovacco. Dalle immagini che sono trapelate dallo spogliatoio, però, Lobotka è apparso sorridente e senza fasciatura.

Nella giornata di oggi sono previsti esami clinici approfonditi che stabiliranno le sue effettive condizioni. La speranza è che venga confermata la tesi del CT Calzona che, nella serata di ieri, ha parlato di stanchezza.



La presenza di Lobotka a questo punto è seriamente a rischio per la trasferta di campionato domenica a Empoli. Qualora gli esami dovessero confermare lo stop, giocherebbe Gilmour al posto di Lobotka in mezzo al campo. Mediana completata, ovviamente, da Anguissa e McTominay.

Fantacalcio.it per Adnkronos