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Wimbledon, oggi Djokovic-Wu: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il serbo, sette volte campione ai 'Championships', fa il suo esordio contro il cinese, numero 102 del mondo

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
29 giugno 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic fa il suo esordio oggi, 29 giugno, a Wimbledon 2026 - in diretta tv e streaming - , torneo vinto ben sette volte: 2011, 2014 2015, 2018 , 2019, 2021, 2022. Il serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu, numero 102 del ranking Atp. Il vincente di questo incontro sfiderà chi passa tra il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Hugo Gaston. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

Djokovic-Wu, orario e precedenti

Tra Novak Djokovic e Yibing Wu non ci sono precedenti. Il loro incontro sarà il terzo sul campo centrale. Si inizia alle 14.30 con il match tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, a seguire l'incontro femminile tra Aryna Sabalenka e Teodora Kostovic.

Djokovic-Wu, dove vederla in tv

Il match tra il serbo Novak Djokovic e il cinese Yibing Wu sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.

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djokovic oggi djokovic wimbledon novak djokovic yibing wu
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