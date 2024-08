Gli Stati Uniti soffrono ma battono la Serbia 95-91 nella semifinale del torneo di basket delle Olimpiadi di Parigi 2024. In finale, sfida per l'oro contro la Francia padrona di casa. Il successo in semifinale è firmato dai 36 punti di Curry, i 19 di Embiid e i 16 di James. La Serbia, avanti per 37 minuti abbondanti, si arrende nonostante i 20 punti di Bogdanovic e i 15 a testa di Jokic e Avramovic.

La partita

La Serbia esce meglio dai blocchi, piazza il primo break (23-18) e chiude il primo quarto avanti di 8 (31-23). La difesa di coach Pesic rende meno fluido il gioco degli americani, che non trovano spaziature ideali. Il punteggio del secondo quarto (23-20) conferma che l'attacco a stelle e strisce è imbrigliato.

La Serbia, che assapora anche il +16, arriva all'intervallo lungo con un sorprendente +11 (54-43) e continua a giocare una pallacanestro impeccabile. Jokic punisce i raddoppi e libera i compagni al tiro. Dall'altra parte, sono le triple di Curry a tenere gli Usa in scia. La difesa del superteam Nba però fa acqua: gli Stati Uniti non trovano soluzioni per arginare i tiratori serbi, Misic e Guduric bruciano la retina per il +13 alla fine del terzo periodo (76-63).

Gli Usa aprono il quarto periodo con una fiammata (4-0) per tentare la rimonta. Durant e Booker riportano gli Usa a -5 (78-73) con 7' sul cronometro. In difesa, James si incolla a Jokic, spesso raddoppiato. In attacco, gli americani trovano i punti di Embiid, che riporta i suoi a -2 prima del pareggio (84-84) firmato da James a 3'39'' dalla sirena. Curry firma la tripla del sorpasso (87-86), poi James accelera e la corazzata vola via (91-86) a 100 secondi dal termine. La Serbia prova a reggere fino alla fine, cede con onore.