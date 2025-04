Dopo il derby di Coppa Italia, l'Inter torna protagonista in Serie A. I nerazzurri affrontano oggi, sabato 5 aprile, il Parma al Tardini nella 31esima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi è reduce dall'1-1 in semifinale contro il Milan e dalla vittoria con l'Udinese nell'ultimo turno. Obiettivo è quello di rimanere in testa alla classifica e mantenere a distanza di sicurezza il Napoli, secondo a tre punti di distanza. Cerca punti salvezza invece il grande ex di giornata Cristian Chivu.

Parma-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Parma e Inter è in programma oggi, sabato 5 aprile, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Parma-Inter, dove vederla in tv

Parma-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.